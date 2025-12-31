¡Nadie quiere quedarse sin el sanguchito! Filas eternas para comprar pan de miga

En el último día del año, una escena ya repetida volvió a sorprender en el centro de la ciudad: largas filas de hasta tres cuadras para comprar el famoso pan de miga.

Desde la madrugada, vecinos se concentraron en inmediaciones de Caseros y Láprida para conseguir el producto estrella de las mesas de fin de año, al punto de que el pan blanco se agotó antes de media mañana.

Cerca de las 7.30, la fila ya se extendía por varias cuadras y complicaba la circulación vehicular, con autos en doble fila y motos intentando avanzar entre la multitud.

Según relataron los propios vecinos, hubo personas que llegaron desde la medianoche y otras que hicieron la cola desde las 4 y 5 de la mañana, algunas incluso con frazadas.

“Desde las cero horas ya había gente esperando”, contó una vecina del barrio que se sumó a la fila a las cuatro de la mañana. Con el correr de las horas, el personal de la panadería informó que el pan de miga blanco se había agotado, quedando únicamente disponible el de salvado, lo que no frenó la espera.

Pese al cansancio, muchos optaron por continuar en la fila para no resignar los clásicos sándwiches de jamón y queso de la mesa de Año Nuevo. “No hay comparación con otros panes, el sabor y la textura lo valen”, explicó otra clienta, mientras calculaba a qué hora podría finalmente comprar.

Incluso, algunos "vivos" aprovecharon la situación para revender el pan a costos más elevados.