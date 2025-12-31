Terrible accidente en RN 34 entre una camioneta y un auto: un muerto

En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto.

En cercanías a Río Juramento tuvo lugar este accidente y según se puede ver en las imágenes que circularon la camioneta presenta fuertes golpes sobre su lado derecho, con una de ruedas fuera.

El vehículo de menor porte se llevó la peor parte, ya que se lo puede ver con daños impactantes, con el techo destrozado y con partes esparcidas sobre la ruta.

Según informaron desde Prensa de la Policía de Salta a InformateSalta, el hecho ocurrió alrededor de las 8:55 hs. a la altura del kilómetro 1.510 de RN 34.

Al lugar llegaron miembros de Gendarmería para permitir un tránsito seguro. Se recomienda circular con precaución.