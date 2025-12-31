El aeropuerto de Salta cerró 2025 con más de 1,3 millones de pasajeros

La provincia de Salta se continúa consolidando como el hub del norte argentino, con un crecimiento aéreo que trae más rutas, abriendo una cantidad mayor de puertas hacía el mercado internacional.

Esto se refleja en el balance del año, con un 2025 en el que se registró más de 1,3 millones de pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, mostrando un crecimiento del 11% interanual y un aumento del 66% en el trafico internacional.

Desde enero a diciembre, Salta alcanzó 1.334.000 pasajeros totales entre vuelos de cabotaje e internacionales, con un crecimiento notable respecto del mismo periodo en 2024.

Esto demuestra el fortalecimiento de la conectividad aérea de la provincia y su impacto en el desarrollo turístico, productivo y comercial.

El trafico aéreo internacional alcanzó los 86.000 pasajeros, con una suba interanual del 66%, consolidando rutas internacionales y el poscionamiento de Salta como destino competitivo en el mercado regional.

Respecto a los vuelos de cabotaje, se registraron 1.248.000 pasajeros, con una variación positiva del 9%, manteniendo frecuencias de vuelos y conectividad sostenida con otros destinos del país.

“Estos números confirman que Salta sigue creciendo y consolidándose como un nodo estratégico de conectividad aérea en el Norte Argentino. El aumento del tráfico, y especialmente el crecimiento del segmento internacional, es el resultado de una política sostenida de fortalecimiento de rutas, promoción del destino y trabajo articulado con el sector privado” dijo la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

La nueva ruta que inicia en 2026 es Salta-Florianópolis, ya que a partir del 2 de enero Aerolíneas Argentinas comenzará a operar el vuelo directo, con dos frecuencias semanales.