A los cuchillazos: Violento enfrentamiento entre jóvenes deja varios heridos

Policiales01/01/2026
rosario

Un fuerte enfrentamiento hubo está mañana al amanecer en la Av. Salta está avenida que uno los barrio Parque las Rosas y San Rafael de Rosario de Lerma.

Según vecinos los involucrados son jovenes del  B° Provipo, San Rafael y parque las Rosas.  

El violento arranque de Año Nuevo se vivió a las 7 de la mañana.

La policía al llegar al lugar contacto varias personas con cortaduras de arma blanca y una moto quemada.

Los jóvenes heridos fueron derivados al hospital local donde después de recibir las atenciones fueron dadas de alta.

En un patrullaje personal policial pudo detener a algunos jóvenes involucrados.

Tras algunas denuncias recepcionadas hace unas horas la fiscalía de turno pidió intervención a la brigada de investigaciones que tendrá el trabajo de investigar el hecho para poder dar con los involucrados.

Por otra parte desde la policía de salta piden a los vecinos realizar denuncias para que la investigacion siga su curso. 
También aseguraron que hoy se implementarán varios patrullajes en la zona con personal de infantería. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día