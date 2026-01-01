A los cuchillazos: Violento enfrentamiento entre jóvenes deja varios heridos

Un fuerte enfrentamiento hubo está mañana al amanecer en la Av. Salta está avenida que uno los barrio Parque las Rosas y San Rafael de Rosario de Lerma.

Según vecinos los involucrados son jovenes del B° Provipo, San Rafael y parque las Rosas.

El violento arranque de Año Nuevo se vivió a las 7 de la mañana.

La policía al llegar al lugar contacto varias personas con cortaduras de arma blanca y una moto quemada.

Los jóvenes heridos fueron derivados al hospital local donde después de recibir las atenciones fueron dadas de alta.

En un patrullaje personal policial pudo detener a algunos jóvenes involucrados.

Tras algunas denuncias recepcionadas hace unas horas la fiscalía de turno pidió intervención a la brigada de investigaciones que tendrá el trabajo de investigar el hecho para poder dar con los involucrados.

Por otra parte desde la policía de salta piden a los vecinos realizar denuncias para que la investigacion siga su curso.

También aseguraron que hoy se implementarán varios patrullajes en la zona con personal de infantería.