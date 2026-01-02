Los corsos en Salta arrancan el 10 de enero, esperan entre 6000 y 8000 personas por noche

Con la participación de más de 40 agrupaciones, ya está casi todo listo para la edición 2026 de los tradicionales corsos salteños que darán inicio el próximo 10 de enero en la avenida Fernández Molina, ubicada junto al estadio Padre Ernesto Martearena, en la zona sur de la ciudad.

Así lo confirmó Mario Corimayo, uno de los organizadores, a InformateSalta, quien explicó que hoy culmina el proceso de inscripciones formales. “Hubo una etapa previa de preinscripción, donde se entregó el reglamento, y ahora las agrupaciones debían presentar toda la documentación requerida para poder participar”, detalló.

En paralelo, ya comenzaron los trabajos de infraestructura en el corsódromo. Según indicó Corimayo, se renovó completamente la luminaria, el cableado y se están colocando nuevos postes con reflectores LED. “Hoy arrancaron los trabajos con una empresa privada. Todo está programado para llegar en condiciones al inicio del 10 de enero”, señaló.

La organización prevé un número similar de agrupaciones al de la edición anterior, cuando desfilaron alrededor de 42. Para optimizar el espectáculo y los costos operativos, se analiza dividirlas en dos categorías y distribuirlas por fines de semana. “Es imposible meter más de 40 agrupaciones en una sola noche. La idea es que participen unas 21 por jornada para garantizar un buen show y cumplir con los horarios”, explicó.

Los corsos comenzarán cada noche a las 21.30 y se extenderán hasta cerca de las 3 de la madrugada, con la última agrupación saliendo alrededor de las 2.

En cuanto al valor de las entradas, aún no fue definido, ya que depende de los costos finales vinculados a seguros, baños químicos, seguridad, tránsito, impuestos y personal.

Respecto a la expectativa de público, Corimayo se mostró moderadamente optimista. “Ojalá tengamos entre seis mil y ocho mil personas por noche. Cada agrupación tiene más de cien integrantes, a lo que se suma el público en general que disfruta del carnaval salteño”, indicó, aunque reconoció que el clima será un factor clave.

Para quienes aún no los conocen, destacó que el corso salteño es una verdadera muestra de variedad, cultura y espectáculo: comparsas, caporales, murgas, conjuntos artísticos y humorísticos, carrozas y danzas tradicionales. "Es una fiesta para disfrutar y el resultado de todo el trabajo que se realiza durante el año”.

Finalmente, destacó el esfuerzo que implica sostener esta tradición. “Hacer un corso hoy es muy complicado y requiere una inversión enorme. Todo se hace a pulmón desde las asociaciones organizadoras, sin ayuda económica directa. Pero vale la pena"