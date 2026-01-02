El 2026 ya registra dos víctimas fatales por accidentes de tránsito en Salta

En menos de 24 horas, se produjeron dos siniestros viales con consecuencias trágicas, uno en una ruta provincial y otro en la zona sudeste de la ciudad, según confirmaron fuentes policiales.

El primer hecho ocurrió el jueves alrededor de las 21.40 sobre la Ruta Provincial Nº 13, a la altura del kilómetro 97. De acuerdo al reporte oficial, una camioneta que se encontraba detenida sobre la calzada debido a un desperfecto mecánico fue embestida por otro vehículo similar. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado detenido - un hombre mayor de 50 años que se encontraba fuera del vehículo - perdió la vida en el lugar.

El segundo siniestro se registró en la madrugada de este viernes, cerca de la 1, sobre la Circunvalación Sudeste, en inmediaciones de la avenida Delgadillo. En ese sector, un joven de 21 años que circulaba en motocicleta perdió el control, cayó sobre la calzada y falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

“Son las dos víctimas fatales registradas en este inicio de año”, informó el vocero policial Cristian Aguilera en diálogo con Aries.

Desde la Policía de Salta reiteraron el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas de seguridad al circular, especialmente durante el período de vacaciones y ante condiciones que pueden afectar la visibilidad y el estado de las rutas.