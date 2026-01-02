¡Alto ahí! Los descubren quemando basura y los obligan a apagar el fuego

Fue por medio de las redes sociales de la Municipalidad de Salta que se dio a conocer una grave irresponsabilidad por parte de unos vecinos los cuales, pese a la gravedad de las consecuencias, se pusieron a quemar basura en un descampado, generando un hecho de mayor peligrosidad.

A través de un video, mostraron el momento en que un móvil de la intendencia llegaba al lugar donde unos sujetos observaban el fuego que se generó tras prender basura en un descampado. “¡No prendan fuego! ¿Cómo van a prender fuego ahí?”, se escucha que se los recrimina.

Los causantes, inmutables, evitaron contestar ante la reprimenda e, incluso, se observa a uno de ellos esbozar una sonrisa burlona. Sin embargo, ante la insistencia que apaguen el fuego, éste tipo debe buscar baldes con agua y mitigar las llamas que había encendido.

“Hasta hoy, este señor tenía como normal prender fuego a la basura, hoy se enteró que la Municipalidad está en todos lados”, aseveró el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, quien enfatizó en la prohibición de la quema de cualquier tipo e índole.

Junto al recordatorio que no se puede quemar basura, residuos ni prender fuego de ninguna manera en la vía pública, Carral requirió la colaboración de los vecinos, en cuanto reportar al municipio un caso de similares características. “Llamen al 105, es el número de la Municipalidad”, reiteró.