Recolección, cementerios y más: Cómo funcionarán los servicios municipales en Año Nuevo
La Municipalidad de Salta informó el cronograma especial de funcionamiento de los servicios durante los festejos de Año Nuevo, correspondientes al miércoles 31 de diciembre y jueves 1º de enero de 2026. Durante ambas jornadas, todas las áreas mantendrán guardias activas para atender emergencias y situaciones urgentes.
Recolección de residuos
- No habrá servicio desde el miércoles 31 a las 21 hs.
- La recolección se retomará el jueves 1º de enero a partir de las 21 hs.
- Desde el municipio solicitaron a los vecinos, especialmente del microcentro, no sacar la basura fuera de los horarios establecidos.
Cementerios municipales
- Cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua:
- Abiertos de 7 a 19 hs.
- Administración: hasta las 13 hs.
- Servicio de sepelios garantizado mediante guardias.
Servicio de sepelios municipal
- Funcionará con asistencia las 24 horas.
- Incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo.
- Línea de contacto: 387 572 8876.
- Depende de la Secretaría de Desarrollo Social.
Hospital Municipal de Salud Animal
- Lavalle 542.
- Miércoles 31: de 8 a 12 hs.
- Jueves 1º de enero: de 10 a 12 hs.
- Atención solo para urgencias.
Espacios Públicos y Protección Ciudadana
- Operarán con guardias activas durante las 24 horas.
- Todos los llamados serán recepcionados por agentes municipales.
Natatorios municipales
- Cerrados los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1º de enero.
- Incluye los natatorios Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale.
Mercados municipales
- Mercado San Miguel y Anexo (pasaje Miramar)
Miércoles 31: de 8 a 17:30 hs.
Jueves 1º: cerrado.
- Mercadito Belgrano (Vicente López y 12 de Octubre)
Miércoles 31: de 8 a 17:30 hs.
Jueves 1º: cerrado.
- Mercadito y Polo Gastronómico Evita (Leguizamón e Ibazeta)
Miércoles 31: de 11:30 a 15:30 hs.
Jueves 1º: cerrado.
- Patio de la Empanada
Miércoles 31: de 9:30 a 16:30 hs.
Jueves 1º: sin atención.
