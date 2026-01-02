La tormenta generó destrozos en diferentes puntos de la ciudad

La tormenta generó destrozos en diferentes puntos de la ciudadSociedad02/01/2026
Tras el paso de la tormenta quedaron los destrozos, la zona de la Plaza Alvarado, el macro centro y la zona sur de la ciudad son las que más se vieron afectadas por la tormenta.
Desde árboles caídos hasta postes sorprendieron a los vecinos de la ciudad. Además, debido a la cantidad de agua que cayó en pocos minutos, algunas calles se vieron anegadas.
Se recomienda circular con precaución y evitar salir a descubierto durante las tormentas de esta magnitud.
