La tormenta generó destrozos en diferentes puntos de la ciudad

Tras el paso de la tormenta quedaron los destrozos, la zona de la Plaza Alvarado, el macro centro y la zona sur de la ciudad son las que más se vieron afectadas por la tormenta.

Desde árboles caídos hasta postes sorprendieron a los vecinos de la ciudad. Además, debido a la cantidad de agua que cayó en pocos minutos, algunas calles se vieron anegadas.

Se recomienda circular con precaución y evitar salir a descubierto durante las tormentas de esta magnitud.