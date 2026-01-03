Venezuela exige a Estados Unidos una "prueba de vida" de Nicolás Maduro

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", aseveró Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), tras confirmar el asesinato de soldados y población durante el operativo militar estadounidense, que perpetró bombardeos contra la ciudad de Caracas y otros tres estados del país.

Por esa razón, exigió al Gobierno estadounidense entregar una "prueba de vida inmediata" de Maduro y de Flores, quien recalcó la advertencia que había hecho el mandatario venezolano sobre el posible alcance de una agresión norteamericana "por la desesperación de la voracidad energética de los EE. UU.".

"Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue 'pueblo a la calle', activado en milicia, activados todos los planes", aseveró la vicepresidenta.

Donald Trump anunció este sábado a través de su plataforma Truth Social que el ejército de Estados Unidos había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país". (NA)