Venezuela denuncia que los bombardeos de Estados Unidos impactaron contra población civil

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", indicaron a través de un comunicado.

Tras una madrugada marcada por fuertes explosiones en Caracas y zonas aledañas, el régimen chavista denunció ataques contra instalaciones civiles y militares y acusó directamente a Estados Unidos de llevar adelante una ofensiva armada. En paralelo, ciudadanos comenzaron a denunciar episodios de violencia en la vía pública por parte de fuerzas policiales y militares, que estarían obligando a la población a permanecer encerrada para evitar posibles revueltas.

En un comunicado oficial, el gobierno venezolano sostuvo que “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”. La declaración se conoció luego de que se reportaran detonaciones, columnas de humo y movimientos aéreos en distintos puntos del país.

No olvidemos que EEUU, el país delincuente y fascista que acaba de atacar Venezuela para robarles el petróleo, tiene soldados y bases en suelo español, nos da las órdenes militares a través de la OTAN y le compramos más armas que nadie.



¿Hasta cuándo subordinados a esta basura? pic.twitter.com/yjJpd9Yy1d — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 3, 2026

Mientras tanto, vecinos de varios barrios aseguraron en redes sociales que efectivos de la policía y del ejército recorren las calles con operativos de control, impidiendo la circulación y ordenando a los residentes permanecer en sus viviendas. Según estos testimonios, se registraron empujones, amenazas y uso de la fuerza para dispersar a quienes intentaban salir, en un clima de fuerte tensión social.

El escenario se agravó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Nicolás Maduro fue capturado durante el operativo y trasladado fuera del país junto a su esposa. De acuerdo con ese anuncio, Maduro ya no se encontraría en territorio venezolano, un hecho que el régimen no confirmó oficialmente.

Según el medio local CBS, Trump habría autorizado días antes al ejército estadounidense a realizar ataques terrestres en Venezuela. Dos funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que la decisión estaba tomada antes de que se ejecutara la operación militar.

En medio del caos, residentes relataron escenas de pánico durante la madrugada, con personas corriendo por las calles y explosiones visibles desde distintos sectores de la capital. La combinación de bombardeos, denuncias de represión interna y la captura del líder chavista profundizó la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.