A favor y en contra: Así reaccionaron algunos líderes a la caída de Nicolás Maduro

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro como Rusia, Irán y Cuba rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

El mandatario norteamericano Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país.



El gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Washington luego de que se escucharon fuertes explosiones en la capital y decretó el estado de excepción.

Líderes internacionales socios de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro. En la vereda contraria, el mandatario argentino Javier Milei celebró su detención.

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia. “Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.



Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

En tanto, el histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una “reacción de la comunidad internacional” contra el “criminal ataque” de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de “inmediato”.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba “con total contundencia” el “bombardeo” de Estados Unidos. “Venezuela no está sola”, añadió el líder indígena en X.

Distinto fue el caso del presidente de la Nación, Javier Milei, quien celebró la ofensiva con su característica frase: “Viva la libertad carajo”.

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto “a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene “intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra”.

“Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida”, criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción “ilegal”: “No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.