Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta una “transición ordenada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país asumirá el control de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, como resultado de un “ataque a gran escala” lanzado contra Caracas y otras regiones del país. Según sostuvo, el objetivo es conducir una transición “ordenada” y evitar que el poder quede en manos de sectores vinculados al chavismo.

“Vamos a gobernar el país hasta que se pueda hacer una transición ordenada, propia. Queremos paz y justicia para la gente de Venezuela”, declaró Trump durante una conferencia de prensa brindada en Florida. Sin dar mayores precisiones institucionales, remarcó que Estados Unidos permanecerá en el país “hasta que se pueda hacer algo ordenado”.

Ante las consultas sobre cómo se instrumentará ese control transitorio, el mandatario evitó detalles concretos, aunque adelantó que habrá un esquema de administración con participación de empresas petroleras. “Vamos a controlarlo con un grupo, de manera apropiada. Las compañías petroleras van a proveer dinero”, señaló, y no descartó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el territorio.

“No tenemos miedo de incorporar a los militares. No lo haremos en vano. Esto podría haber salido mal ayer. Se va a dirigir el país de manera correcta y justa”, afirmó Trump, quien sostuvo que los recursos generados “van a llegar a la gente”.

El mensaje incluyó una advertencia directa al núcleo duro del chavismo. Trump aseguró que Estados Unidos está “preparado para una segunda ola de ataques” y mencionó a Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, dos de las principales figuras del régimen que secundaban a Maduro. “Estamos preparados si hace falta”, reiteró.

En ese marco, el presidente estadounidense volvió a poner el foco en la industria petrolera y en los intereses económicos de su país en Venezuela. Aseguró que el chavismo confiscó activos y plataformas energéticas estadounidenses durante años. “Nos robaron infraestructura por la fuerza. Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”, denunció.

Trump también describió el operativo militar como “extraordinario” y sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Detalló que durante el ataque gran parte de Caracas quedó a oscuras y que las fuerzas norteamericanas lograron “eliminar capacidades” del régimen antes de capturar a Maduro.

El mandatario confirmó además que el líder chavista se encuentra en traslado hacia Estados Unidos y que se definirá si será juzgado en Nueva York o Miami. Recordó que Maduro fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense en 2020 por delitos vinculados al narcotráfico y que existía una recompensa de 50 millones de dólares por información que permitiera su arresto.

Finalmente, Trump vinculó la ofensiva con una redefinición del rol de Estados Unidos en la región. “La Doctrina Monroe vuelve a ser importante. Bajo nuestra administración, el poder de Estados Unidos en el hemisferio occidental va a ser restablecido”, afirmó, y concluyó: “Ahora están volviendo a nosotros”.