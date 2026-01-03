Trump difundió la primera foto de Maduro detenido y esposado

Se conoció la primera foto de Nicolás Maduro detenido y esposado tras ser capturado en una operación nocturna que realizó en Caracas un comando especial del ejército de los Estados Unidos.

En la imagen, que fue difundida por Donald Trump, se lo ve al dictador con ropa de joggins y unos anteojos oscuros, esposado mientras sostiene una botella de agua.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.

Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.