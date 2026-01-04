Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete chavista tras la captura de Maduro

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela se mostró acompañada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López

Tras la captura y el traslado a Estados Unidos del exdictador Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó este domingo la primera reunión del gabinete chavista. El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores y fue transmitido por cadena oficial.

Junto a Rodríguez, las imágenes mostraron a dos de los principales referentes del oficialismo: el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello, en una señal de continuidad del núcleo duro del chavismo tras la detención del exmandatario.

La reunión se produjo horas después de que se confirmara el traslado de Maduro a Estados Unidos, hecho que reconfiguró el escenario político venezolano y aceleró definiciones dentro del oficialismo. Desde Miraflores, la conducción interina buscó mostrar cohesión y control institucional en medio de la transición.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump deslizó que su gobierno trabajará en conjunto con el nuevo gobierno venezolano y expresó su expectativa de que “cooperen” en el proceso que se abre tras la captura del exdictador, un mensaje que apunta a una coordinación bilateral en la nueva etapa.

La escena dejó en evidencia el reordenamiento interno del chavismo y el inicio de un diálogo condicionado con Washington, mientras el país atraviesa un momento clave tras la salida de Maduro del poder.