El Albo arranca la pretemporada con refuerzos confirmados

Gimnasia y Tiro puso primera y comenzó oficialmente los trabajos de pretemporada, en lo que será su tercer año consecutivo en la Primera Nacional, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al inicio del torneo.

Bajo la conducción de Fernando “Tete” Quiroz, el plantel retomó los entrenamientos con énfasis en la puesta a punto física y las evaluaciones iniciales, marcando el inicio de una nueva etapa de preparación.

En este arranque, la institución confirmó tres incorporaciones para reforzar el equipo: Joaquín Papaleo, arquero con recorrido en el fútbol nacional, Juan Rocca, un viejo conocido del club que vuelve para aportar jerarquía y el reconocido mediocampista Walter Montoya.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en la conformación definitiva del plantel, en coordinación con el cuerpo técnico, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo y afianzar el funcionamiento colectivo.