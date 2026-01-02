Gimnasia, Central y Chaco For Ever jugarán el Triangular de Verano en Salta

El fútbol de verano tendrá acción en Salta con la realización del Triangular de Verano Salta 2026, que reunirá a Gimnasia y Tiro, Central Norte y Chaco For Ever.

El certamen se disputará entre el 23 y el 30 de enero en el estadio Padre Ernesto Martearena y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos.

El torneo contará con tres partidos y tendrá como atractivo principal el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, que abrirá la competencia el viernes 23 de enero. El duelo marcará el regreso de ambos equipos al ruedo competitivo ante su gente.

La continuidad del triangular será el martes 27, cuando Central Norte enfrente a Chaco For Ever, conjunto chaqueño que comparte la Primera Nacional y la misma zona que el cuervo. El cierre llegará el viernes 30 de enero, con el cruce entre Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever.

El Triangular de Verano permitirá a los cuerpos técnicos evaluar el rendimiento de los planteles, sumar minutos de competencia y ajustar aspectos tácticos antes del inicio de los torneos oficiales.