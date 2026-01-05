“Soy un guerrero y vengo a pelear cosas importantes”, dijo Walter Montoya, el refuerzo top del "Albo"

Walter Montoya ya es parte del plantel de Gimnasia y Tiro y no pasó desapercibido en su primer entrenamiento con vistas a la nueva temporada de la Primera Nacional. El experimentado mediocampista dejó definiciones contundentes y un mensaje claro para el hincha: llega con compromiso, hambre de competencia y la intención de pelear arriba.

“Soy un guerrero, vengo a pelear cosas importantes”, afirmó Montoya en diálogo con InformateSalta, tras sumarse a los trabajos del equipo profesional.

El volante, de último paso por Godoy Cruz, se mostró entusiasmado por este nuevo desafío en su carrera y destacó la importancia de haber podido incorporarse desde el inicio de la pretemporada. “Estoy muy contento y feliz de venir acá. Tenía muchas ganas de estar en el primer entrenamiento y por suerte se dieron los papeles y el contrato, que era lo principal. Ahora toca acoplarme al grupo, conocer a mis compañeros y enfocarnos en lo deportivo”, expresó.

Lejos de sentir el peso de su trayectoria, Montoya remarcó que afronta este paso con naturalidad y profesionalismo. “No siento presión. Yo trato de disfrutar el fútbol, siempre con respeto y dando todo dentro de la cancha. Pasé por clubes grandes y elegí venir acá porque sentía que me faltaba este reto en mi carrera”, señaló.

El mediocampista confirmó que habló con el cuerpo técnico y que encontró un club en crecimiento, con aspiraciones claras. “Vienen haciendo las cosas muy bien, el equipo creció mucho y yo vengo a aportar mi granito de arena para seguir mejorando y pelear arriba. La idea es ganar todos los partidos, pero primero hay que prepararse”, sostuvo.

En lo físico, Montoya aseguró estar en buenas condiciones pese al receso. “Nunca me costó lo físico. Es lógico volver de vacaciones y ponerse a punto, pero me mantengo bien y esto va a servir para llegar rápido al nivel que se necesita”, explicó.

Además, contó que ya tiene vínculos dentro del plantel, como Jonás Aguirre y Lautaro Montoya, con quienes compartió etapas formativas y anteriores experiencias futbolísticas, y destacó la calidad humana y futbolística del grupo.

Finalmente, dejó un mensaje directo para el hincha albo: “Estoy muy orgulloso de vestir estos colores. Es un paso muy importante en mi carrera. Yo hablo dentro de la cancha, ahí es donde me represento. Agradezco la confianza del club y prometo dar siempre el máximo”.