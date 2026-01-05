Se desmoronó parte del Cerro San Bernardo y restringieron el acceso

Alrededor de las 10 de la mañana, un desmoronamiento del cerro San Bernardo restringió el acceso a la montaña. De acuerdo a lo informado por DeFrenteSalta debido a la situación se decidió restringir por completo el acceso vehíicular y peatonal. En el lugar se dispuso un operativo de prevención.

Desde la Policía de Salta aseguraron que a las personas que se encontraban en la parte superior del cerro se les informó que podían descender de forma peatonal.

En el operativo trabajaron oficiales de la Policía, bomberos, personal de COPAIPA y de la Dirección de Seguridad Vial quienes evaluaron lo ocurrido y controlan el área que se vio afectada.