¡Alerta! Acosador suelto en el cerro San Bernardo: "Subo con una piedra en la mano"Sociedad10/09/2025
El cerro San Bernardo es un lugar que muchos salteños utilizan para esparcimiento o actividades físicas durante todo el año. Muchos ascienden en horas tempranas de la mañana pero también hay quienes gustan hacerlo en la noche, más aún en épocas de calor sin embargo una mujer advirtió que fue abordada por un sujeto.
La denuncia fue visibilizada por Ayelén, quien dijo en su relato por QPS que "estamos subiendo al cerro con miedo porque hay un acosador; nunca había pasado algo así".
Según contó la joven, el hombre que se les apareció tendría entre 20 y 22 años y se mostró agresivo con quienes lo enfrentan. "Yo subo con una piedra en la mano" cerró.
