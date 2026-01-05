Más de la mitad de la provincia de Salta en alerta por posibles incendios

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que se espera una jornada intensa por el alerta de peligro de incendios en casi todo el país. Entre las provincias con peligro "Alto" se encuentra Salta por lo que se recomienda tomar todas las precauciones necesarias.

Para diciembre, enero y febrero los expertos indicaron que las condiciones serán de “superior a la normal” sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

De “normal o superior a la normal” en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia, mientras que de “normal” sobre el norte del Litoral y región del NOA.