Denuncian la detención ilegal de siete periodistas en Venezuela

El sindicato de Trabajadores de Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este lunes, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

A través de su cuenta de X (Ex Twitter), el organismo apuntó: “Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”.

En otro comunicado difundido minutos antes, el SNTP se dirigió al país en un contexto que calificó de “profunda crisis política, institucional y social”, y señaló que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y las detenciones arbitrarias”.

“La libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho al trabajo no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales”, subrayó el gremio, al recordar que estos están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano.