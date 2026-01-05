Refuerzos en Central Norte: nombres confirmados y la llegada de exs River

Comenzó la pretemporada para los salteños que se pusieron a disposición del club para encarar la temporada 2026, en la Primera Nacional, con los colores de Central Norte.

El equipo de Rumbo Al Ascenso, hizo un breve repaso con ocho de los nombres confirmados:

Kevin Isa Luna: es tucumano tiene 24 años, mide 1,80, es volante ofensivo y vienen del fútbol paraguayo, donde jugó ocho partidos y no convirtió goles. En México, también tuvo participación.

Arian Pucheta: tiene 30 años, mide 1,80 mts. Se inició deportivamente en San Martín de San Juan, con pasado en Ecuador y Colombia. Su último club fue Leones.

Mauricio Rosales: es de La Plata, mide 1,74mts, juega como lateral derecho.

Agustín Aleo: tiene 27 años, es mendocino y juega como lateral izquierdo. Viene de jugar en Alvarado de Mar del Plata.

Fabricio Hass: ya tuvo un paso por El cuervo, cuando Ezequiel Medrán era DT.

Ramiro Enriquez: defensor, jugó el último regional con los jujeños en Zapla.

Leonardo Felissia: tiene 24 años, es de Córdoba. Comenzó en Sportivo Belgrano y su último club fue Tristán Suárez.

Kevin Fernández: tiene 27 años, es de Capiatá, Paraguay. Tiene pasado en Cerro Porteño. Viene de jugar en Ben Hur de

Según confirmó el equipo periodístico de Rumbo al Ascenso, esta semana se sumarán dos jugadores de las inferiores de River: Agustín Bustinduy y Martín Lucero.