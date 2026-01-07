Máxima, una de las reinas que menos trabaja en Europa

En un nuevo estudio elaborado por UFO NO MORE, página web especializada en analizar anualmente las agendas públicas de la realeza, se detalla quiénes fueron los reyes, reinas y herederos que más trabajaron en 2025.

El ranking, jerarquiza a los 27 que más han participado en actividades públicas y privadas, según cantidad de días trabajados.

La novedad para nuestro país, es que la reina Máxima Zorreguieta, es una de las que menos días laborales contabiliza.

El ranking está encabezado por el rey Felipe VI de España con 192 días, en segundo lugar, el rey Alberto II de Mónaco con 165 días, y en tercer lugar, Haakon de Noruega con 156 días. Recién en el puesto 7, aparece el Rey Guillermo de Países Bajos, esposo de la argentina.

La reina Máxima Zorreguieta recién figura en el puesto 11, con 116 días trabajados.