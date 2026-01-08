Registro Civil: Fallos en el sistema del RENAPER, complicaron a los salteños

La subsecretaría del Registro Civil, Fernanda Ubiergo se refirió a las demoras en el sistema que provocó demoras y atrasos con aquellos salteños que se aceraron a realizar sus trámites.

Como consecuencia de interrupciones reiteradas en el sistema nacional de emisión de DNI, administrado por el Registro Nacional de las Personas, los salteños que se acercaron a hacer sus trámites tuvieron demoras atrasos.

Ubiergo afirmó que las demoras no son responsabilidad de la provincia, sino que responden a fallas a nivel nacional. Se han generado demoras y acumulación de trámites, impactando en el normal desarrollo de las tareas en todas las oficinas del Registro Civil.

Tras las fallas desde la provincia se solicitó formalmente al RENAPER la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar la estabilidad del sistema nacional de documentación. Del mismo modo, se requirió al Banco Macro la pronta normalización del sistema de pagos, elemento clave para asegurar la continuidad del servicio.

Como consecuencia, también hay demoras en los trámites de DNI y pasaportes.