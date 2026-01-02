Se prendió fuego un tablero y el Registro Civil quedó sin atención

Durante la mañana de este viernes 2 enero, la atención en las oficinas del Registro Civil en calle Bolivar, quedaron suspendidas por el incendio de un tablero de electricidad que se encuentra en el exterior del edificio, que si bien fue controlado, se decidió evacuar y esperar el arribo del personal idóneo para determinar si es seguro retomar actividades.

Miguel Camponovo, director de Recursos humanos dijo a través de Multivisión Federal: "Hubo un principio de incendio en uno de los tableros de electricidad que tenemos en el Registro Civil y como medida de seguridad se cortó la luz y se invitó a que todos los ciudadanos se retiraran del Registro Civil y salieron todos los empleados por una cuestión de seguridad".

El director confirmó que: "El fuego ya está sofocado y estamos esperando que venga personal de bombero, de seguridad y de la empresa de electricidad, para que vean cual es el problema".

Respecto a las actividades, las cuales son muchas para un viernes, dijo: "están suspendidas hasta tener todas las medidas de seguridad, de prevención, y tranquilidad para los chicos que trabajan y los ciudadanos. Acá llegan bebés, casamientos, mucha gente que viene a hacer trámites de documentos y no podemos permitir el ingreso de nadie".

Además por último agregó que el incendio: "fue exterior y fue sofocado por un chico del área de mantenimiento".