Policías rescataron a un perrito que fue arrastrado dentro de un canal

Policías rescataron a un perrito que fue arrastrado dentro de un canalSociedad08/01/2026
Efectivos del Puesto Policial El Huaico rescataron a un perro que había sido arrastrado a un canal poniendo su vida en riesgo.
El hecho sucedió en un canal a la vera de la ruta provincial 21, en el ingreso al Club de Campo San Agustín. Los vecinos dieron alerta al 911 y se logró rescatar al perrito.
Esta es una más de las postales que dejó la tormenta en la tarde de ayer que afectó en gran parte al Valle de Lerma.
@somoslup 🚨¡Policía héroe! Puso en riesgo su vida y rescató a una perrita que fue arrastrada dentro de un canal por el temporal. 📍El hecho sucedió en un canal de Ruta Provincial 21, en el ingreso al Club de Campo San Agustín. #viral #mascotas #rescate #informatesalta ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship
