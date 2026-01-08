Policías rescataron a un perrito que fue arrastrado dentro de un canal

Sociedad08/01/2026
perro salta rescate

Efectivos del Puesto Policial El Huaico rescataron a un perro que había sido arrastrado a un canal poniendo su vida en riesgo.

El hecho sucedió en un canal a la vera de la ruta provincial 21, en el ingreso al Club de Campo San Agustín. Los vecinos dieron alerta al 911 y se logró rescatar al perrito. 

Esta es una más de las postales que dejó la tormenta en la tarde de ayer que afectó en gran parte al Valle de Lerma. 

@somoslup 🚨¡Policía héroe! Puso en riesgo su vida y rescató a una perrita que fue arrastrada dentro de un canal por el temporal. 📍El hecho sucedió en un canal de Ruta Provincial 21, en el ingreso al Club de Campo San Agustín. #viral #mascotas #rescate #informatesalta ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship
