Policías rescataron a un perrito que fue arrastrado dentro de un canal

Efectivos del Puesto Policial El Huaico rescataron a un perro que había sido arrastrado a un canal poniendo su vida en riesgo.

El hecho sucedió en un canal a la vera de la ruta provincial 21, en el ingreso al Club de Campo San Agustín. Los vecinos dieron alerta al 911 y se logró rescatar al perrito.

Esta es una más de las postales que dejó la tormenta en la tarde de ayer que afectó en gran parte al Valle de Lerma.