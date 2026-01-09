¿Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0KM más vendidos de Argentina?

Con la publicación de las listas de precios de Renault y Volkswagen, este miércoles se completó el panorama comercial de las automotrices para enero de 2026. En promedio, los aumentos de precios se ubicaron en torno al 1% entre las marcas con producción en la Argentina, aunque se registraron casos puntuales con subas superiores al 2% y otros en los que los valores se mantuvieron sin cambios respecto de diciembre.

El dato sobresaliente del inicio de año fue la decisión de una terminal de reducir los precios de casi toda su gama, algo que no se observaba en el mercado local desde hacía al menos dos años. Renault encabezó ese movimiento al aplicar rebajas que oscilaron entre el 1,4% y el 4,8% en la mayoría de sus modelos.

La marca sorprendió inicialmente con una baja del 3% en el Renault Kwid, el vehículo más accesible del mercado, y luego extendió la medida al resto de su portafolio. Los modelos Sandero, Stepway, Logan, Duster y Oroch registraron reducciones de entre el 3% y el 4,2%, mientras que Kangoo mostró rebajas que van del 1,4% al 4,8%. En el segmento de utilitarios, Master bajó entre un 4% y un 4,8%, y el Arkana redujo su precio un 3,9%.

El comportamiento del mercado en los últimos años confirmó que los vehículos más vendidos no necesariamente son los de menor precio, sino una combinación equilibrada de hatchbacks, sedanes, SUV y pick-ups medianas. De hecho, el precio promedio de los diez modelos con mayor volumen de ventas durante el último año se ubicó cerca de los $40.000.000, muy por encima de la franja más económica.

Con el reordenamiento de precios de enero, resulta relevante observar los valores de los diez vehículos más vendidos de noviembre y diciembre, meses en los que algunos modelos redujeron su participación y otros comenzaron a posicionarse como protagonistas de 2026.

Los autos más vendidos y sus precios actuales