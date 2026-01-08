Sacó un arma y simuló disparos, fue detenido por la Policía

Momentos de tensión se registraron en las últimas horas en el centro de Londres, cuando Krimoe Klips, un streamer conocido en Twitch, fue detenido junto a otros 11 hombres tras exhibir una pistola de juguete cerca del Parlamento británico y el Big Ben mientras realizaban una transmisión en vivo.

El episodio ocurrió la noche del sábado, poco antes de las 23, en las inmediaciones del Puente de Westminster. La situación se viralizó rápidamente en redes sociales a partir de los videos difundidos por el propio influencer, quien posteriormente aseguró que el arma era una imitación.

Según informaron Daily Mail y LBC, el grupo fue filmado manipulando y apuntando la pistola falsa hacia la cámara mientras imitaban gestos y expresiones asociadas a raperos de Atlanta. En las imágenes, Krimoe que cuenta con cerca de 50 mil seguidores en Twitch y más de 80 mil en Instagram simuló disparos y pronunció frases como “bang, bang, bang” y “dispara a los operativos”, mientras el objeto era pasado de mano en mano.

La acción provocó la intervención inmediata de la Policía Metropolitana de Londres, que arribó al lugar en varias patrullas y rodeó al grupo. Todos los involucrados levantaron las manos ante la presencia de los agentes, quienes les gritaron: “¿Alguien tiene un arma?”, de acuerdo a lo informado por medios locales. Luego fueron esposados y trasladados en patrullas policiales.

De acuerdo con testimonios policiales citados por Daily Mail y LBC, los detenidos quedaron bajo sospecha de posesión de un arma de imitación en un lugar público, un delito considerado grave dada la zona en la que ocurrió el episodio, uno de los puntos más vigilados de la capital británica.

Posteriormente, las autoridades londinenses difundieron un comunicado oficial en el que detallaron el operativo: “La policía fue llamada a las 22:50 horas del sábado 3 de enero cerca del Puente de Westminster tras informes de un grupo de hombres que portaban un arma de fuego. Desde entonces, han sido puestos en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones”, señala el texto.