Grave incidente en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, pone en alerta al mundo

DETENCION. La Policía británica apresa a uno de los sospechosos tras el enorme despliegue que demandó el incidente generado en horas de la mañana del domingo en el aeropuerto británico.

Un “grave y significativo incidente” se está desarrollando en el aeropuerto británico de Heathrow, uno de los más transitados de Europa. Policias armados, bomberos y los servicios de emergencias están interviniendo y hay heridos. Un hombre ha sido arrestado y la policía no informa qué está sucediendo pero persiste en el lugar olor de gas pimienta. Las fuerzas de seguridad creen hasta ahora que “no es un incidente terrorista”.

El aeropuerto informó que “los equipos y la policía se encontraban en el estacionamiento de varias plantas de la Terminal 3”. Hay gas en el aire y ambulancias.

Hay personas recibiendo atención médica en el aeropuerto. Pero se cree que sus lesiones no son graves.

El comandante Peter Stevens explicó que “hasta este momento, nosotros creemos que el incidente envuelve a un grupo de personas que se conocen, con un argumento que ha escalado y ha resultado en un alto número de personas heridas”.

“No estamos tratando este incidente como terrorista”, aclaró. ”Yo entiendo la preocupación de la gente en estas horas y queremos agradecer la cooperación”, dijo el comandante Stevens.

El Servicio de Ambulancias de Londres declaró un "incidente significativo" alrededor de las 8:40.

“Se hizo un despliegue completo de recursos y el servicio de ambulancias lo está tratando como si estuviera en curso”, explicaron.

Un portavoz del Cuerpo de Bomberos de Londres declaró: "Nos llamaron hoy a las 8:14 para ayudar a nuestros compañeros de los servicios de emergencia, en un incidente cerca de la Terminal 3 del Aeropuerto de Heathrow. Los bomberos permanecen en el lugar".

Heathrow recomienda a los pasajeros que reserven tiempo adicional al llegar al aeropuerto y que consulten con su aerolínea si tienen alguna duda.

Se produjeron interrupciones en los servicios de tren y metro, con algunos retrasos en las líneas Elizabeth y Piccadilly.