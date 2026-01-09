Chocó contra una vaca el intendente de Salvador Mazza, se encuentra fuera de peligro

Chocó contra una vaca el intendente de Salvador Mazza, se encuentra fuera de peligroAccidente09/01/2026
Anoche, el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, protagonizó un accidente vial mientras circulaba en su camioneta por la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Caraparí, cuando impactó contra un animal que se cruzó en el camino.
Desde la Municipalidad de Salvador Mazza informaron oficialmente que Subelza presenta solo lesiones leves y se encuentra bajo observación médica.
Como medida preventiva, fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para un chequeo exhaustivo.
El municipio agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia y pidió tranquilidad a la comunidad, asegurando que el estado de salud del intendente no reviste gravedad.
