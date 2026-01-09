“Ya son más de cinco atacados”: Fuerte protesta en el San Bernardo por trapitos violentos

Un hecho de extrema violencia involucró a una pareja de trapitos y a una enfermera del Hospital San Bernardo, ya que la trabajadora de salud fue agredida con un hierro por los sujetos, provocándole un corte de gran magnitud en su frente.

Este hecho se habría producido cuando la mujer se negó a pagarles $5.000 a los trapitos, lo cual derivó en que deba ser intervenida con cuatro puntos de sutura en su frente.

Esto movilizó a sus colegas y vecinos del lugar, quienes sostienen que ir a trabajar se ha vuelto un momento de terror por estos delincuentes: “Ya son más de 5 personas atacadas por los mismos de siempre”.

Por este motivo, los trabajadores del hospital se manifestaron el lunes para reclamar seguridad, control y mayor presencia policial.

A su vez, vecinos sostienen que una permisionaria permitiría que los trapitos continúen cobrando de manera ilegal, dejando que después de su turno los ilegales cobren no solo $300 sino $5.000.

Si bien el agresor habría sido detenido rápidamente, ya se encontraría en libertad, provocando el enojo de quienes están a merced de sus fechorías.