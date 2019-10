Polémica: Luis Ventura reveló quién es el padre biológico de la hija de Luciana Salazar

Tras la filtración de fotos en las que se ve a Luciana Salazar en el country donde vive junto a su ex, Martín Redrado, y con su hija, Matilda, las especulaciones en las redes y portales de espectáculos se dispararon hacia el territorio de la reconciliación.

Mientras se rumorea que el economista habría terminado su noviazgo con Lulú Sanguinetti, pese a que este dato aún no fue confirmado, el portal Primicias Ya habló con Ana Rosenfeld, abogada de Luciana, para intentar dilucidar el contexto de las fotos y la representante legal dijo: "Es lo que se ve en la foto. No puedo contar más, si hay reconciliación o no, hay una menor en el medio y es un tema delicado".

Pero lo más filoso del asunto llegó por parte del periodista Luis Ventura quien aseguró que Redrado es el padre biológico de Matilda, y aseguró que si lo llevan a juicio podría solicitar el ADN como prueba.



“Me gustaría que Luciana me lleve a Tribunales así yo reclamo un ADN y listo”, dijo contundente en Los ángeles de la mañana.