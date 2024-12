Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi y expuso el encuentro que tuvieron con la China Suárez

El escándalo mediático que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi suma nuevos capítulos a diario. Entre chats, indirectas y denuncias, el miércoles la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) redobló la apuesta y volvió a exponer a su exmarido. Aseguró que él mantuvo un nuevo encuentro con María Eugenia ‘La China’ Suárez en Nordelta, reveló cuánto pagó su ex en alquilar una casa y fue tajante respecto a la polémica del reloj de la ex Casi Ángeles que presuntamente era del futbolista.

Desde la cuenta de X de El ejército de LAM compartieron el mensaje que publicó Wanda Nara en la red social en el que se refirió a una información que dieron sobre ella en el programa A la Barbarossa (Telefe). “¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal? ¿Es solo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con cinco hijos”, sostuvo la conductora de Love is Blinde (Netflix).

En esta misma línea continuó: “Ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos, pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa, gastando el dinero que no paga a sus hijas”. Cabe mencionar que el martes, tras regresar de Europa, la conductora expuso conversaciones entre su madre Nora Colosimo e Icardi en las que ella intentaba coordinar para que visitara a las niñas, pero, según las capturas, no obtuvo respuesta de su parte.

El furioso mensaje de Wanda Nara donde expuso el encuentro entre Icardi y la China Suárez

“Jamás existió impedimento. Mantengo sola a mis hijos, trabajo y no jodo a nadie. El señor estaba con la examante hasta el jueves en Nordelta. Se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí cuando yo misma las llevé a mis hijas”, sostuvo la conductora. La China Suárez viajó a Playa del Carmen con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, su madre, Marcela Riveiro y su amigo Juanma Cativa.

“Está en rebeldía por la cuota y no pagar el colegio y amenazar de cortar la obra social, que es lo único que paga por mi enfermedad. Todo es pensado para lastimar como darle un reloj que yo compré y pagué. Si tan fundido está como dice, que lo venda para pagar alimentos”, sentenció Wanda Nara sin ocultar su descontento.

En cuanto a su comentario sobre el reloj, estuvo relacionado con una polémica que se generó la semana pasada cuando la influencer Vicky Braier, alias Juariu notó que la China Suárez tenía un reloj extremadamente parecido al que suele usar Icardi. Yanina Latorre tomó esta información y en LAM (América) explicó que era el modelo Cartier Santos, de hombre, valuado en 11.000 dólares. Según la panelista, hace dos sábados el futbolista “durmió en la casa de la China, se dejó olvidado el Cartier en la mesa de luz y ella rápida lo empezó a usar y a sacar fotitos para que Wanda vea”. /La Nacion