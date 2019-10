Altas temperaturas dejan a chicos de Hipólito Yrigoyen sin clases

Padres de la escuela ubicada en las B° 62 Hectáreas decidieron tomar la escuela esperando que los aires acondicionados con los que ya cuentan, sean colocados y se normalice el servicio de agua. Autoridades suspendieron las clases pero la solución aún no llega.

Las altas temperaturas no cesan y se sienten con mayor intensidad en el norte provincial donde los más de 40 grados registrados en estos días hacen imposible desarrollar cualquier actividad cotidiana con normalidad. Tanto es así que padres de la escuela Nº 4853 de 62 Hectáreas de Hipólito Yrigoyen han decidido tomar el establecimiento buscando que alguna autoridad les de respuesta a las condiciones en las que están asistiendo a clases los chicos con estas agobiantes jornadas.

El enojo de los padres radica en que desde el año pasado hay seis aires acondicionados empaquetados, que compraron ellos con mucho esfuerzo, y que no han sido colocados. Sumada a esta situación la escuela presenta problemas en las cañerias de agua y de presión de la misma.

Ante esta toma pacífica, ayer autoridades educativas y políticas decidieron suspender la clases hasta hoy para iniciar la colocación de los aires y la reparación de cañerías, cosa que según manifestó una madre a través de Radio Güemes Orán, no se estaría cumpliendo y advirtió que de no cumplirse con lo acordado los chicos no regresarán a clases.