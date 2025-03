Norte caliente: "La única fuente de trabajo son el contrabando y el narcotráfico"

La CNN Salta 94.7 invitó a sus estudios al Licenciado en Seguridad Vicente Cordeiro quien se explayó en la problemática del Norte y a hechos que solo se daban ahí y de los cuales ya hay antecedentes en capital que tienen que ver con secuestros extorsivos, sicariatos entre otros.

"Decíamos que en Salta no había secuestro extorsivos, tuvimos un secuestro de un empresario, un sicariato en zona circunvalación Oeste y el de Monge. En el Norte, Salvador Mazza o Aguas Blancas era muy común el sicariato".

En este marco, nombró algunos grupos o bandas delictivas muy importantes en las fronteras, "Los Castedo, son 7 bandas delictivas bien identificadas que tienen su grupo de sicarios, entre ellos el gringo Palavecino, Cabezón Díaz".

Refiriéndose al Narcotráfico aseguró que desde Salta por su frontera permeable en Aguas Blancas, Salvador Mazza, Morillo, zona de la Puntana, "hay un flujo importante de clorhidrato de cocaína que llega desde Salta a Rosario y Buenos Aires".

Sin embargo Cordeiro remarcó que el narcotráficante en Salta no se enfrenta con las fuerzas de seguridad, como sucede en Buenos Aires o Rosario "no hay enfrentamientos armados violentos como sucede en Buenos Aires, entonces no nos causa tanto impacto" citó dos hechos aislados en Salta.

Plan Güemes

El licenciado mencionó por último, a través de La Mañana de la CNN cómo de un momento a otro se instaló Plan Güemes, producto de una advertencia desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que alertaba sobre el peligro que corría el Procurador de la provincia que estaba siendo amenazado por grupos Narcocriminales.

Lamentó que en el Norte la única fuente de trabajo sean el contrabando, que es ilegal y el narcotráfico en gran volumen.

Sobre la Ley de Derribo se mostró en contra "Sería como aprobar la pena de muerte. Aparte remarcó que se necesitan muchos recursos para derribar un avión".