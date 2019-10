Entrevistas 10x10: Marcelo Mena

Nico Cortés en otra entrevista "10x10", habla con Marcelo Mena, nacido en Chicoana, Salta, un 27 de marzo de 1967. De profesión músico y profesor,

Mientras hace hablar al instrumento, entre pausas cuenta anécdotas, detalles de su obra, elogia a colegas, relata vivencias de Los Sauzales, Los Chalchaleros, de Polo Román. Tiene perfil bajo y eso lo enaltece. Es tan genial como artista y también como ser humano.



Es generoso, modesto, calmo, cordial. De esos tipos que salen cada cuánto, escondidos detrás de un árbol, bajo la sombra de un cerro, conquistando almas por Salta y el mundo.











10x10

1 - LA MÚSICA:

Mi modo de expresión más sublime y mi medio de comunicación más óptimo. La música tiene la capacidad de abrir en mi mente y en mi alma un portal inconmensurable de sensaciones. Me dió amigos, amor, lugares, trabajo y muchas cosas más. En resumen: es la excusa perfecta para ser feliz.

2 - UNA ANÉCDOTA:

Volvíamos con POLO ROMÁN Y SALTA TRÍO en un vuelo desde Mendoza con destino a Salta, después de haber actuado en un festival en Godoy Cruz. El vuelo no era directo, teníamos conexión en Córdoba con otro vuelo a Salta. Desembarcamos en Córdoba y todos veníamos charlando muy entretenidos y en un momento un personal del aeropuerto nos dice que teníamos que quedarnos en un sector para la conexión a Salta. Todos entramos a ese lugar menos Polo. Todos nos preguntamos; dónde está Polo. Nadie sabia nada. Entonces salió corriendo preocupado Lucas, nuestro mánager e hijo de Polo a buscarlo. Lo encontró a punto de tomar un taxi para irse al hotel. Lucas exclamó: ¡pero papá tenemos que irnos a Salta!Jajaja. ¡Quedó para el recuerdo! Grande Polito, una leyenda viva del Folklore Argentino.

3 - UN PROFESOR:

Alfredo Aimo, mi profesor de música en la niñez y en la adolescencia es decir en la primaria y secundaria. Este maestro tuvo la capacidad de moldear mi vocación por la música y cultivarla. Ejemplo de solidaridad, entrega sin mezquindades ni envidias y sobre todo un hombre de bien. Supo dejar en cada uno de sus alumnos dos aspectos fundamentales en la educación musical:

1. Instructivo: técnica de ejecución de distintos instrumentos

2. Formativo: que tiene que ver con los valores (tolerancia, respeto, solidaridad...etc) sobre todo el disfrute de la música. Un grande...!!!

4 - UN AMIGO:

No muchos, algunos de la niñez y otros de la secundaria, compañeros de promo 84' que aún hoy nos seguimos viendo y compartiendo juntadas. En lo laboral tengo grandes amigos y colegas que compartimos por años la tarea docente. nos juntamos regularmente. Y por último mis amigos de la música, la vida artística.

5 - UN ÍDOLO

No tengo ídolos por que no tengo fanatismo por alguno en particular. Pero Si respeto y admiración por la trayectoria de algunas personalidades lograda con talento, trabajo y constancia. Son referentes para mí. Los hay en distintos rubros, sobre todo en lo artístico.

6 - UN ARTISTA

Eduardo Falú. Excelencia musical. Un extraordinario guitarrista y compositor. Siempre tuve de referencia esas magníficas interpretaciones en solos de guitarra. Desde su formación académica enriqueció nuestro folklore de una manera sublime. Otros: Los Chalchaleros, Cacho Tirao. Mis referentes artísticos entre otros.

7 - UNA CIUDAD/ UN LUGAR

¡Y qué complicado para elegir! Tuve la suerte de conocer muchos lugares de nuestro país sobre todo con los viajes o giras artísticas. Cada ciudad o lugar tiene su belleza. Pero me quedo con la ciudad de Salta. Otra opción: la ciudad de Mendoza.

Un lugar: Valle de Lerma y Calchaquies.

8 - UN PASATIEMPO

Cine. Mirar películas lo más cómodo posible en mi casa. Películas de ciencia ficción y drama. Esto es después de tocar la guitarra por supuesto jeje.

9 - UNA CANCIÓN

Varias. Pero hay una que me puede a punto de emoción: "Es caprichoso el azar". Joan M. Serrat.

10 - SENTIMIENTOS

Una tristeza

Entre algunas que tuve, la que más me marcó y de por vida fué el desprendimiento de retina que tuve hace unos años. Me quedé sin visión. Se me cayó el mundo de a pedazos. Por bendición de Dios ya pasó.

Una alegría

Tuve muchísimas gracias a Dios...!!! Pero hay una que es superlativa: El nacimiento de mi hija María Victoria "Mariví". Una alegría indescriptible...!!!

Un sueño

Grabar mi disco con solos de guitarra orquestado. Sería sueño cumplido...!!! Grabé varios discos con los conjuntos que integré e integro en la actualidad, es el caso "Polo Román y Salta Trío" . También grabé para otros artistas como intérprete y como director musical. En lo que respecta a mi carrera artística cumplí sueños que me los imaginaba en mi juventud.