Entrevistas 10x10: Guillermo Romero Ismael

En otra entrevista "10x10", Nico Cortés dialoga con el genial Guillermo Romero Ismael, tenor, artista, cantante lírico. Nacido en Salta, el 5 de mayo de 1963, esto nos dijo:







1-La música: Mi principio y mi fin.

2-Una anécdota: Después de ganar el primer premio del concurso internacional de canto Caruso Di Lucia, en Nápoles Italia, un Señor me reconoció en un restaurante y me dijo "Sei bravo como Maradona" y no me dejó pagar la cena. Además puso un chofer a mi disposición que me llevo hasta el hotel.

3-Un profesor/a: Ana Mercedes Alderete (Pastorita)

4-Un amigo: Dios

5-Un ídolo/a: Giuseppe Verdi

6-Un artista: María Calas

7-Una ciudad: La ciudad de Kazan en Rusia

8-Un pasatiempo: Mis Caballos

9-Una canción: El día que me quieras.

10-Un sueño: Cantar con mi hija en el Carnegie hall de New York.