Morello quiere llegar a la Cámara de Diputados: “La gente la está pasando muy mal”

En la última semana de campaña, Carlos Morello, candidato a diputado de Libres del Sur, refuerza su visita a los barrios buscando el apoyo de los vecinos y haciendo conocer sus propuestas. “La gente la está pasando mal, no sólo porque no llega a fin de mes sino porque hay muchos casos, y no sólo en los barrios más humildes, de gente que no tiene para comer”.

En diálogo con InformateSalta contó que desde el 2001 camina los barrios de la ciudad y por eso considera que puede hacer grandes aportes en la Cámara de Diputados. “Tengo un trato diario con cientos de vecinos y eso nos da fuerzas, confío en que vamos a tener una gran elección”.







Respecto al recibimiento que tienen a diario contó: “Hay confusión sobre qué se vota y cuándo de vota, además veo mucha tristeza, cada vecino te cuenta historias difíciles. El sufrimiento del pueblo salteño es tremendo. Sin embargo nos dan mucha fuerza para llegar y trabajar en cambiar”.

Adelantó que en caso de ser elegido trabajará en dos proyectos que considera fundamentales.

La ley de emergencia alimentaria , para fortalecer lo que está haciendo Juan Manuel Urtubey, que es un esfuerzo grande.

El banco social, para que los salteños emprendedores, que perdieron su trabajo en el mercado formal y decidieron salir adelante con oficios tengan un respaldo económico.







Y aclaró a la “Cámara le puedo aportar conocimiento de la situación económica y ganas de trabajar, no voy a ir a debatir cosas superfluas, que estén lejos de la gente, yo quiero ir a debatir cómo hacemos para tener un plato de comida todos los días y como hacemos para activar a los vecinos para que tengan trabajo”.