Sáenz confirmó que se seguirá cobrando por la salud a los extranjeros: "Primero los salteños"

A través de sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz, se refirió al cobro de salud pública a los extranjeros no residentes.

La semana pasada surgió la polémica por una pareja que buscaba tener a su bebé en el hospital Materno Infantil pero no querían pagar el costo. La madre era extranjera y no residente, por lo que correspondía abonar. Si bien la pareja afirmó en sus videos de Tik Tok tener el dinero, aseguraron que preferían ir a Tucumán para no pagar el costo.

Esta semana el mandatario se expresó en sus redes, y aseguró que se seguirá cobrando a los extranjeros no residente, dándole prioridad a los pedidos de los salteños.

“Quiero aclarar que la salud en Salta, para extranjeros no residentes, se va a seguir cobrando. No vamos a dar marcha atrás. Fuimos la primera provincia en aplicar esta medida, y la vamos a mantener pese a muchas presiones” afirmó el mandatario provincial.

“También mandamos a Nación un proyecto, con los diputados nacionales, para que esta medida se aplique en todo el país. Salta, una vez más, fue pionera en Argentina” agregó en relación a las iniciativas que se tomaron. “Primero los salteños” aseveró.