Cayó preso, aprendió a jugar rugby y su vida cambió

"Conocí el rugby y me cambió la vida", afirma Gabriel Delgado, un joven de 24 años que estuvo más de 6 recluido en el penal de Villa Las Rosas y gracias al deporte aprendió a salir adelante. Hace algunos meses recuperó su libertad, se reencontró con su esposa y su hijo, y hasta consiguió trabajo.

Gabriel detalló que practicar rugby durante el encierro le ayudó mucho. “Aprendí a jugar, y ahí conocí los valores, el compañerismo, las cosas que te enseña son hermosas, y la verdad que a mi me cambió, me siento orgulloso, porque se que todos cometemos errores”, sostuvo el ex integrante de “Los Infernales”.

En la oportunidad, se manifestó arrepentido por todas las cosas que hizo y agradeció por tener una segunda oportunidad. “Estoy muy agradecido por toda la gente que me ayudó, gracias a Dios estoy trabajando en una empresa, estoy de cocinero, trabajo con 30 personas, me siento muy orgulloso de mi mismo”, indicó.

Por último, envió un mensaje a todos aquellos que están atravesando un mal momento. “Busquen en el rugby, el fútbol, el deporte te ayuda muchísimo a salir, te despeja la mente, todo, es muy bueno”, concluyó en diálogo con FM Profesional.