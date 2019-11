Micaela Villavicencio volvió a hablar y comenzó a comer: “No puedo creer este milagro”

El 30 de marzo pasado Micaela Villavicencio, una joven estudiante de barrio Norte Grande, fue brutalmente atacada por tres vecinas que la dejaron casi al borde de la muerte. En todos estos meses tuvo que atravesar por varias cirugías e incluso debió ser trasladada a Buenos Aires para una operación de esófago.

Pese a todo lo ocurrido, ella nunca perdió la fe, las ganas de vivir, su sonrisa y se recupera lentamente. Ya puede hablar y comenzó a ingerir alimentos sólidos por sus propios medios. “Ahora a seguir con mi tratamiento, porque tengo que seguir con fonoaudiología y volver a mi tratamiento en Buenos Aires el 6 de enero y a seguir recuperándome de a poco,” contó a Telefé Salta.

Por momentos, los resultados adversos de sus estudios la hicieron flojear un poco sin embargo, su fe inquebrantable le permitió seguir adelante. “La pasé muy mal, fueron dos semanas que me salían todo mal los estudios y de una semana a la otra me empezaron a salir bien porque para mí fue mucho la fe que yo tuve y para mí la fe mueve montañas. Me aferré mucho a Dios, y me hizo el milagro, no podía creer el milagro que hizo conmigo,” expresó.

Sobre las agresoras, detalló que continúan detenidas y que según pudo saber, una de ellas pidió prisión domiciliaria. “Lo último que me llegue a enterar, porque mi familia no me quería decir nada por mi estado era que una de las chicas estaba pidiendo prisión domiciliaria, y no es justo porque yo la pasé muy mal,” indicó.

Por último, Micaela apeló a los corazones solidarios que puedan colaborar con la compra de una cinta, llamada Tergadex, que utiliza para cubrir sus heridas en la tráquea y el estómago. “Yo solo me compre una porque no me alcanzaba, sale $150 cada una y no la tienen todas las farmacias, la tengo que usar en la garganta y sobre la panza,” manifestó.