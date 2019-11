Godoy consideró que está garantizada la transparencia

Manuel Santiago Godoy manifestó su agradecimiento "al Tribunal Electoral porque está cumpliendo con las cosas con las que se comprometió, está garantizando la transparencia".

Con respecto al pedido de los apoderados para firmar la Boleta Única "Como no se usa el sobre entonces el Tribunal nos dijo que no y nosotros cumplimos, nos preocupamos para que la gente tenga la necesaria transparencia para que se pueda votar y para que este sistema funcione, esta todo bien".

Por otra parte, Godoy se manifestó de acuerdo con la reforma de la Constitución. "Espero que lo cumplan, estoy de acuerdo hasta las ultimas consecuencias, y que el gobernador tenga si es posible un solo mandato o máximo dos". Mientras que los legisladores provinciales, para Godoy, cuanto más tiempo están mas experiencia tienen."En Estados Unidos tienen 40 años, no soy quien para opinar si soy legislador del ´99".

Sobre la discusión del voto electrónico voto papel, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que lo que no sirve es la Ley electoral vigente. "No tiene nada que ver el voto electrónico o papel, cualquiera es bueno. El problema es la ley electoral, con esta ley no hay voto que aguante".