El gobierno de Maduro difundió un video en el que habla Corina Machado y la oposición lo cuestionó

El video en el que aparece la líder opositora venezolana María Corina Machado, se la puede ver sentada en un lugar abierto sin nadie a su alrededor. Aún se la ve con campera y capucha como había salido del acto del que huyó.

Luego de brindar su discurso, el Comando de Venezuela anunció que fue secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro y al poco tiempo, habría sido obligada a grabar un video asegurando que se encontraba bien, a modo de distracción mediática de parte de la conducción chavista.



"Estoy bien, estoy segura. Hoy 9 de enero salimos de la concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul que me pertenece se cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo y Venezuela será libre", dijo Corina Machado.

A la dirigente se la vio en el video en un espacio abierto, sin otras personas más que ella. Habló de frente a la cámara. Tenía una campera negra, con la capucha puesta, y jeans azules, la misma indumentaria que usó en la movilización en Caracas.

El video fue difundido por el "Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela" y sirvió de punta de lanza del régimen para hablar de una supuesta operación de la oposición para manipular la opinión pública.

Desde el Comando con Venezuela, el opositor Leopoldo López, afirmó que "ese video o es falso o es obligado bajo coacción. Así es la dictadura".