El presidente Javier Milei adelantó sus planes económicos para 2025, entre los que figuran avanzar con la "motosierra profunda", continuar bajando la inflación, profundizar la reforma laboral, eliminar impuestos y concretar privatizaciones.

INFLACION

En una larga entrevista con la revista Forbes, Milei habló sobre cómo viene la inflación de cara al año que viene. "Recibimos en diciembre una inflación viajando al 54%, equivalente al 17.000% anual. El último dato dio 1,4%, o sea que es un poco más de 15%. Bajamos sustancialmente la tasa de inflación. Al mismo tiempo, tenemos un crawling peg, con el 2% mensual más la inflación internacional, que hoy dice que en términos de la inflación mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual. Cuando se limpia el crawling peg, hay deflación en Argentina del 1% mensual, eso es deflación del 13% anual. Me podés decir que el consumidor viene 2,4%. OK, casi en línea con el crawling peg, o sea que inflación cero. Pero si hago la descomposición en el IPC entre bienes y servicios, donde servicios está impactado muy fuertemente por los ajustes tarifarios, la inflación de bienes viene al 1,6% y la de servicios al 4,4%. Estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación".

"Hay que aceptar que la baja está fuera de manual. La evolución ya es más importante que en la Convertibilidad, el programa económico más exitoso de la historia argentina. Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas. El programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1%. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo. Se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. Ese es el eje central. Ya tenemos menos inflación que el mundo, porque sacás el crawl y estaríamos en deflación", sentenció el Presidente.

¿ATRASO CAMBIARIO?

Ante la pregunta de si existe un atraso cambiario, teniendo en cuenta la devaluación de Brasil, el Presidente fue contundente. "No me parece una anomalía. La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no. En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales. ¿Vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de US$ 300 como cuando asumimos? ¿O preferís como hoy que tengan salarios de US$ 1.100? Yo prefiero que tengan salarios de US$ 1.100. Sobre la discusión concreta de si hay atraso cambiario, primer punto: una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso. Otro indicador de atraso cambiario es que lo cubrís con endeudamiento. Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones. Y otra forma es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés", señaló Milei.

"Recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%. Por lo tanto, no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria Si en lugar de dejar que los precios fluyan le hacés caso a los brutos estos fanáticos de la devaluación, terminás agravando el problema. ¿Alguien se puso a pensar que todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen? Si tomás el PBI per cápita en dólares, medido al tipo de cambio paralelo o contado con liqui, subió 120%. Y sin embargo no hay ningún elemento de los que prueban que hay apreciación cambiaria. Esto es bien de econochantas, de un nivel de mediocridad exasperante, hacen el cálculo del tipo de cambio real arrancando con el 2002. ¿Por qué no arrancás desde que empezó la Convertibilidad? Porque te da 700. Cuando tenés un gobierno expropiador, espanta capitales y por ende el tipo de cambio real es más alto, la moneda está más despreciada, y cuando generás confianza, la moneda se te aprecia. ¿Este es un momento en el que se vulnera la propiedad privada o se la respeta? Una forma de ganar competitividad es achicando el gasto público. Bajamos el gasto público 30% en términos reales. Es un conjunto de brutos que no están dispuestos a pensar en algo distinto más allá de un gráfico que es muy tendencioso dónde cortás la serie, ignora que tenés períodos fuerte de apreciación consecuencia de si ganás o no credibilidad. Aparte que cuando decís que el tipo de cambio está atrasado, quiere decir que conocés el tipo de cambio de equilibrio", afirmó el Presidente.

El Presidente dijo que ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos "es el objetivo". Sobre cómo afectará esto la relación con los países del Mercosur, Milei señaló: "En este momento, soy el presidente del Mercosur. Planteé tres puntos en la agenda. Por un lado, una agenda de seguridad contra el narcoterrorismo. La agenda puertas adentro es empezar a bajar el arancel externo, eliminar las barreras para-arancelarias, empezar a tratar de que pase de ser una simple unión aduanera defectuosa. Al mismo tiempo, propuse que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio. Si no, el Mercosur se convierte en una carga, y nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos. A efectos prácticos, no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio. No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Dentro de esa agenda, vamos a avanzar en un tratado libre comercio".

REFORMA LABORAL

Entre los desafíos a encarar durante su segundo año de gobierno, el Presidente se refirió a la aplicación de la reforma laboral que se publicó junto con la Ley Bases. "Es una reforma laboral que permite ampliar el mercado de 6,5 millones a 14,5 millones de personas, los números previsionales cambian de manera dramática en favor de que los jubilados tengan mejores jubilaciones", marcó y sumó: "Dicho sea de paso, hoy las jubilaciones son más altas que las que recibimos y en dólares se más que duplicaron; esto es muy importante porque venimos bajando la pobreza de manera sustancial. Lo que pasa es que en la Argentina se mide de manera semestral: cuando tenés un indicador creciendo y ponés el promedio, evidentemente el dato punto está por encima del promedio. Esa es una forma de ocultar la bomba que nos dejaron. No estaba sincerada".

POBREZA

"Teníamos controles de precios que ocultaban la verdadera pobreza", criticó y destacó: "Hoy ese número está en 46%, la bajamos en 11 puntos porcentuales. Hace más de seis meses que los salarios no solo le vienen ganando sistemáticamente a la inflación minorista, sino que le vienen pasando por arriba a Alimentos y Bebidas. La pobreza va a seguir cayendo".

De esta forma, Milei celebró haber erradicado "el peor impuesto que hay para los vulnerables: la inflación". "La otra forma de seguir bajando la pobreza es generando crecimiento económico. La Argentina tocó piso en marzo/abril y a partir de ahí la tasa de crecimiento implícita a hoy sería del 10%. Si tomo la última estimación de las cuentas nacionales, el tercer trimestre la economía creció 3,9%", contó.

"La Argentina tiene potencial de crecimiento porque está la recuperación cíclica de la mano de salarios y jubilaciones, está la recomposición de stocks. Al mismo tiempo, el equilibrio fiscal hizo que el riesgo país pase de niveles de 3000 puntos cuando ganamos la elección a hoy debajo de 700, lo cual baja el costo del capital y favorece la inversión", reiteró y enumeró: "Estamos eliminando la inflación, con lo cual se está eliminando la distorsión de precios relativos y eso favorece a la acumulación de capital. Estamos bajando impuestos. Hicimos 800 reformas estructurales. Todos los días quitamos regulaciones. El ministerio de Federico Sturzenegger -que también es maravilloso- saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado".

DESREGULACIONES

El Presidente dijo que este año se trató de la "primera etapa" y que ahora viene "la motosierra profunda". "Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía", adelantó.

"Este año subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso", expresó y añadió: "Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos".

ALIANZA CON EL PRO Y CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Ante el panorama de tensión de cara a las elecciones legislativas de 2025 y la posibilidad de una alianza o fusión entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA) en algunas jurisdicciones, Milei aseguró que son cálculos que se niega a hacer ya que es "hacerle trampa al electorado". "O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", sentenció. "Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero el dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", lamentó.

"Son la máquina de impedir. Defienden ideas que fracasaron sistemáticamente en la Argentina y en todos los lugares que se aplicaron. Uno se pregunta por qué defienden estas cosas. Puede ser porque son ignorantes. Pero pueden ser ignorantes con capacidad de aprendizaje. O no quieren aprender porque tienen intereses", consideró y redobló la apuesta: "Los kirchneristas eran cavernícolas. Literalmente. Querían controlar los precios mandando matones a los supermercados. Entraban con las pecheras a apretar gente y a controlar por la fuerza. Lo único que generaban era escasez. Pero en Juntos por el Cambio, la monumental ignorante de [Elisa] Carrió es la responsable de la Ley de Góndolas, que es una suerte de control de precios. La diferencia es que, mientras que el kirchnerista te mandaba los matones, los cobardes tipo Carrió o [Alfonso] Prat Gay te mandan a las fuerzas de seguridad, para no tener que hacerlo ellos".

El Presidente también le dedicó unas palabras al electorado de Pro afín a sus ideas pero que lo critica por no estar de acuerdo con su estilo y sus formas. "Supongamos lo siguiente. Te doy dos cajas cerradas para elegir. Hay una muy desprolija y otra estéticamente brillante. La que tiene un montón de falencias estéticas está llena de lingotes de oro. La muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedás?", ironizó y explicó: "Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos. ¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera?".

EL VÍNCULO CON KARINA

"Mi hermana me recontra caga a puteadas si me engancha meando afuera el tarro", contó el Presidente entre risas. De esta forma se refirió a su relación con su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina. Ante la consulta de qué significa para él, la definió como "la tierra" y quien "no le permite tener ni el más mínimo desvío de nada".

Sobre la posibilidad de que ella también forme parte de la fórmula para las legislativas del año próximo, aseguró que "no cree" que pase, pero que de todas formas no se "mete" con esas cosas. "En diciembre del 2018 yo le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve", manifestó.

RELACIÓN CON EL PERIODISMO

Los ataques de Milei a los periodistas y medios de comunicación se incrementaron en el último tiempo y se convirtieron en parte habitual de su discurso público. En este marco, acusó nuevamente a los trabajadores de prensa de "ensobrados" y cuestionó si es correcto que "mientan, calumnian, injurien, extorsionen a la gente". "Si ellos golpean se tienen que bancar el vuelto. ¿Irías a ver una pelea de boxeo donde uno de los púgiles está atado y el otro le pega todo lo que quiera? Las redes sociales rompieron esas cuerdas. Esos púgiles que se creían tan grandes y tan fascinantes no son ni grandes ni fascinantes; y el otro, tan curtido de todo lo que le pegaron, cada vez que le pone un cazote, lo duerme", expresó.

"El día que dejen de mentir como lo hacen, de calumniar como lo hacen, pueden tener una pretensión moral de ser tratados como seres nobles. Mientras no lo hagan, no pretendan que los traten como reyes y dioses cuando se dedican a basurear y ensuciar la vida de la gente", acusó y dijo: "Tuve la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. No tengo problemas con la crítica, estoy en contra de la mentira, el problema es que hay muchos periodistas que mienten. En general son todos unos ignorantes; opinan de Economía y no saben de Economía; opinan de Derecho y no saben. Se quedaron con la idea de los editorialistas de los 80, pero para eso tenés que tener otras virtudes. Perdieron el eje central. En el periodismo, la estrella es la noticia, no la opinión de alguien que no tiene formación al respecto".

UN MENSAJE DE FIN DE AÑO

Para cerrar, el primer mandatario argentino le envió un saludo por fin de año a todos los argentinos y expresó: "Cuando estábamos haciendo la campaña dije que íbamos a hacer a la Argentina grande nuevamente y ponerla en el sendero que la convierta en 40 años en una potencia mundial. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Mi sueño es que, cuando termine mi desempeño en la función pública, la Argentina sea el país más libre del mundo. No voy a descansar un minuto hasta asegurarlo".