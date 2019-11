Godoy: “Todo lo que hizo Gustavo Sáenz le llegó a la gente”

Además agregó: “Se mostró mejor, más firme, con más empatía con la gente y eso le gustó a la gente. Ya lo felicité, lo que decida la gente no tiene vuelta, es absolutamente definitorio”. Admitió que como Frente no pudieron amalgamarse bien.

Desde el hall del Hotel Patios de Lerma, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy habló tras los resultados obtenidos. “Creo que Gustavo se mostró más, más firme y con más empatía con la gente. Trabajó dos o tres temas que gustaron y la provincia votó”.

Como autocrítica adelantó que deben analizar “porqué perdimos, creo que lo hicimos porque nuestro candidato no llegó a la gente. Sin embargo adelantó que serán una fuerza opositora interesante para ayudar al pueblo de Salta para que despegue del 40% de pobreza, que la lucha contra el hambre sea un proyecto nacional”.

“Nos constituimos como frente pero no pudimos amalgamarnos bien, tenemos mucho futuro, tenemos todo un equipo de diputados y senadores nacionales que van a trabajar ayudando a Gustavo, no me cabe duda, ayudando a Salta que es lo más importante”.

Sobre la campaña ácidamente dijo que les faltaron recursos para sostener una campaña provincial y que Gustavo junto al “oficialismo la tuvo”. Respecto a si la conferencia de prensa que realizaron a horas del inicio de las elecciones les jugó en contra respondió: “El Tribunal Electoral hizo todo lo que tenía que hacer y cumplió con todo lo que le pedimos y eso permitió que la elección sea más transparente”.