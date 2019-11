Ante su regreso, habló Mario Teruel: “Me ofrezco nuevamente a la música que es sanadora”

El próximo viernes Los Nocheros se presentan en Salta anunciando el regreso de Mario Teruel, ausente por sus situaciones legales de público conocimiento. Antes del evento, el músico declaró: “Hubo un momento en el que no pensaba en nada, estaba encerrado y sentía que me mataban a golpes, pero eso ya es parte del pasado”. MIRA EL VIDEO

En el mes de mayo y debido a las instancias legales que tuvo que sortear la familia Teruel, el músico anunciaba su distanciamiento de Los Nocheros. A cinco meses de esta decisión, se confirma el regreso de Mario Teruel al conjunto musical que fundó hace más de treinta años. Con esta primicia se presentarán en Salta, el próximo 15 de noviembre en Hakuna Bar (Balcarce 2550).

Antes del evento, Sector VIP dialogó con el histórico grupo folklórico e interpeló a Mario Teruel para que cuente cómo fueron estos meses de ausencia y profundice acerca de la decisión de volver a los escenarios.

“Esto no pasa así no más pero estoy cantando, estoy con mis compañeros y junto a toda la gente que nos quiere, que le gustan nuestras canciones, eso para mí es muy importante”, declaró Mario. A esto sumó que la música es sanadora y que se ofrece nuevamente a ella.

Recordemos que en el mes de mayo y ante la imputación de Lautaro Teruel, hijo del músico, Mario anunciaba que se apartaba de Los Nocheros, conjunto del que fue mentor y fundador. A partir de esta decisión, los restantes integrantes continuaron con la gira “Sol Nocturno”, sin contar con la presencia de Mario.

Al respecto, confesó cómo fueron estos meses de instancias judiciales: “Hubo un momento en el que no pensaba en nada, estaba encerrado en una pieza y sentía que me cagaban a palos y no sabía de donde venía, pero ya está es parte del pasado. Ahora estoy cantando, esto es el presente”, dijo ante Sector VIP. Profundizando, dijo que en ningún momento pensó en dejar la música, pero que en aquel entonces su alma no tenía ganas de cantar: “Después al cantor le vuelven las ganas y gracias a Dios me han vuelto y puedo subirme de nuevo al tren de Los Nocheros”.

Ante este panorama, Mario dice aferrarse más que nunca a sus compañeros y su hijo Álvaro: “Ellos me van a ayudar. Vuelvo a repetir que la comunión con la música y la gente va a ser una medicina muy poderosa”, finalizó.