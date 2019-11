La ex Gran Hermano Romina Malaspina volvió a pasar por el quirófano y quedó irreconocible

Romina Malaspina saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano, en la primera edición que se realizó en América, en 2015. Luego de su experiencia en el popular reality, la joven continuó con su carrera como modelo. En 2018, la rubia viajó a España, donde le ofrecieron participar de Supervivientes, un popular formato internacional.

En el último tiempo, la ex GH se sometió a distintas cirugías estéticas para modificar su apariencia. Se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la ex GH publicó fotos en la que está irreconocible. Muchos usuarios le hicieron saber que luce muy diferente. En los medios españoles aseguran que volvió a hacerse un retoque.

Ver esta publicación en Instagram Que tengan feliz lunes ✌🏼️ #instabeauty #beautyvideo #photooftheday Una publicación compartida de Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina) el 11 Nov, 2019 a las 7:12 PST

"Eras re linda, ¿por qué te arruinaste la cara así?", "Está mal maquillada. Mucho iluminador y mal distribuido. La cara es la misma, sólo retoque en la boca y adelgazó", "¡Qué cambiada estás!", "¿Qué te hiciste en la cara?”, "¿Por qué tantas ganas de operarse?”, "¿Sos vos?", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la modelo.

Así era Romina Malaspina antes de las cirugías. Foto: Prensa Endemol.

Pese a los mensajes que recibe sobre su apariencia, Romina no se deja llevar por el qué dirán. Al leer la reacciones de algunos de sus seguidores, ella apenas respondió a las mujeres. "No estamos para competir entre nosotras", expresó la rubia, que -más allá de las críticas- cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram y es toda una it girl.