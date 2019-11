Escrachó a una maestra jardinera que le rompió el auto tras un incidente de tránsito

Hoy un hombre identificado como Cristian Darte, utilizó su red social Facebook para escrachar a una maestra jardinera que le rompió el espejo retrovisor tras un incidente vehicular. Se me cruzó en su auto, tuve que hacer una maniobra para no chocar un transporte escolar”, detalló.

El hombre utilizó su celular para grabar el momento en el que la mujer le rompe el vehículo y luego cuando es interceptada por la policía. Aseguró que tuvo que hacer la denuncia y que posteriormente personas con su mismo apellido le enviaron mensajes amenazantes en la misma red social.

“Le reclamé que tenga cuidado, me putió, la pitié y ya se veía que iba toda alterada. Me alcanzó en la esquina y me destrozó el retrovisor”, escribió. Dentro de los comentarios denunció otra irregularidad, “resulta que la señora se identificó con la Policía con datos personales falsos, lo bueno es que hay gente que colabora y se solidariza enviando información”

En ese contexto denunció que recibió mensajes intimidantes al igual que datos de la mujer que fue captada por el uniforme laboral.