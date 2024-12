Robaron ropa por más de 20 millones en pleno centro de Tartagal

En la madrugada del jueves, un conocido local de prendas de vestir para damas, talles especiales y a pocas cuadra de la plaza central de Tartagal fue víctima de un robo millonario.

Cintia Juárez, propietaria del local de moda se mostró impotente ante lo sucedido: "Esta mañana una vecina, amiga del frente, me llama, me avisa. No tenemos novedad aún".

Contó respecto al robo que se llevaron mucha ropa: "Forzaron la puerta, no me rompieron los vidrios, fue por la puerta. Se robaron ropa de hombre porque yo vendo del talle pequeño hasta el 80 de hombre, se llevaron remera, chomba, camisas, jeans, todo", lamentó la comerciante.

La mujer analiza "Esto lo hicieron más de dos personas, no lo hizo una sola persona y seguro andaban en vehículo, porque se llevaron todo en bolsa. Justo yo tenía, porque había estado recibiendo mercadería, había stock de mercadería. Bolsas completas que estaban guardadas. De estanterías, toda ropa nacional".

Según los cálculos, Cintia, dijo que fue notando más faltantes de mercadería, toda de marcas nacionales y de talles especiales, tanto de hombre como de mujer. La cifra se acercaría a los 2 millones de pesos.

En cuanto a las cámaras dijo que no tiene nada al respecto pero espera poder tener novedades ya que hay una cámara del 911 cercana. "En calle España y Rivadavia tenemos una cámara del 911 pero no tengo noticias. Después tengo Punto Norte, que estuvo abierto anoche, la cámara de los vecinos, pero no se ve nada o hay cámaras que no están funcionando, no tengo nada certero".

Pide a los vecinos no comprar lo robado y si tienen información se acerquen a ella. Supone que la revenderán a un comerciante o feriante.

"Es el trabajo de todo el año. Nos quedamos con los brazos atrás. Tenemos que salir adelante, no queda otra" cerró la mujer por Mosconi TV Color.